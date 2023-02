Seleção feminina demorou menos tempo a chegar a um Mundial que a masculina

Alcançado o apuramento histórico para a fase final do torneio intercontinental, este é mais um registo marcante da equipa orientada por Francisco Neto.

Na quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023, a Seleção Nacional de futebol feminino, comandada por Francisco Neto, conseguiu um feito inédito na sua história, ao apurar-se, pela primeira vez, para a fase final de um Mundial.

Numa caminhada iniciada a 24 de outubro de 1981, altura em que realizou o primeiro jogo - empate a zero diante da França, em Le Mans -, foi somente a 29 de outubro de 1997, frente à Dinamarca (derrota por 4-0), que a equipa feminina fez a primeira partida de qualificação para um Campeonato do Mundo, no caso o Mundial de 1999, que decorreu nos Estados Unidos e que foi vencido pela formação anfitriã da prova.

Desta forma, a Seleção feminina demorou pouco mais de 25 anos, após o primeiro encontro de qualificação, a apurar-se para a fase final da maior competição de seleções.

Já a Seleção masculina teve o primeiro desafio de qualificação para um Mundial, o Itália 1934, a 11 de março desse ano, num desaire pesado perante a Espanha (9-0).

No entanto, só a 13 de julho de 1966, no Campeonato do Mundo de Inglaterra - onde Portugal conseguiu a melhor prestação de sempre, ao terminar no último lugar do pódio -, é que a equipa masculina realizou o primeiro encontro na fase final de um Mundial - contra a Hungria, o conjunto luso venceu por 3-1, com um bis de José Augusto e um golo de José Torres.

Isto quer dizer que a Seleção masculina demorou pouco mais de 32 anos, após o primeiro jogo de qualificação para um Campeonato do Mundo, a competir na fase final do torneio intercontinental.