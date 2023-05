Seleção feminina com ambição alta no Mundial: "Sabemos que não há impossíveis..."

Francisco Neto assume ambição de ultrapassar fase de grupos no Mundial'2023

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, assumiu esta segunda-feira a ambição de alcançar os oitavos de final na inédita presença num Campeonato do Mundo, em 2023, apesar de estar ciente do "objetivo muito difícil".

"Queremos ser muito competentes nos três jogos, de forma a poder jogar o terceiro, com os Estados Unidos, a depender só de nós para poder passar à fase seguinte. Sabemos que é algo muito difícil e que nunca foi feito, pois, numa fase final de seniores, nunca conseguimos passar a fase de grupos", começou por afirmar o selecionador luso.

A dificuldade aumenta mais por Portugal constar no grupo com os atuais campeões e vice-campeões mundiais, os Estados Unidos e os Países Baixos, respetivamente, além do Vietname, mas Francisco Neto reforçou a intenção de conseguir surpreender.

"Sabemos que não há impossíveis. Há um objetivo muito difícil, mas temos a ambição de que, trabalhando bem e chegando no momento certo, podemos depender apenas de nós para o conseguir concretizar. É isso que vamos procurar fazer para passar à fase seguinte", expressou Francisco Neto, que ocupa a posição de selecionador desde 2014.

A convocatória para a fase final do Mundial'2023, a realizar-se na Nova Zelândia e na Austrália, será anunciada em 19 de junho, com Francisco Neto, ao lado da sua equipa técnica, a ter ainda alguns momentos de reflexão e discussão, com espaços por definir.

"Há um grupo de jogadoras que temos a certeza que, se estiverem aptas, vamos contar com elas, por serem a base. Há sempre alguns espaços com dúvidas que irão sempre surgir, em função da estratégia, do momento atual ou a experiência que têm connosco. Há um grande lote fechado, mas há espaço para alguma reflexão e discussão", explicou.

O selecionador falou à imprensa à margem da presença na conferência Bola Branca - Talento, Ética e Igualdade no Desporto, em Lisboa, promovida pela Rádio Renascença.

As comandadas de Francisco Neto iniciam a caminhada frente aos Países Baixos, a 23 de julho, seguindo-se o Vietname, em 27, e os Estados Unidos, a 1 de agosto, numa competição que decorrerá de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.