Seleção dos EUA criticada: "Têm sorte por não estarem a vir para casa"

Antiga internacional Carli Loyd criticou a exibição da seleção dos EUA e mostrou desagrado pela forma como algumas jogadoras festejaram a passagem aos oitavos de final.

Os Estados Unidos da América empataram 0-0 com Portugal e apuraram-se, no segundo lugar, para os oitavos de final do Mundial'2023 feminino, mas a exibição não convenceu e há quem critique a postura das jogadoras. Carli Loyd, antiga internacional norte-americana e vencedora da Bola de Ouro em 2015, não gostou do jogo, nem de ver Alex Morgan, Megan Rapinoe e Crystal Dunn a dançar no relvado no final.

"Existe uma diferença entre ter respeito pelos fãs e cumprimentares a tua família, mas estares a dançar e a sorrir... O melhor em campo foi aquele poste. Têm sorte por não estarem a vir para casa agora", apontou a melhor jogadora para a FIFA em 2015 e 2016, em declarações no canal televisivo FOX, falando em falta de paixão e desinspiração.