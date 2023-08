Seleção dos EUA brinca nas redes sociais: "Abençoado seja aquele poste"

Bola que Ana Capeta enviou ao poste poderia ter eliminado os EUA do Mundial'2023.

A conta oficial da Seleção feminina de futebol dos Estados Unidos da América tem uma publicação nas redes sociais que está a gerar muitas reações. E está relacionado com um lance que poderia ter sido absolutamente decisivo no jogo desta terça-feira frente a Portugal. Aos 91 minutos, Ana Capeta rematou com estrondo ao poste da baliza de Naeher e se tivesse sido golo, e a vitória portuguesa se confirmasse, as norte-americanas seriam eliminadas do Mundial'2023 logo na fase de grupos.

"Abençoado seja aquele poste", lê-se nas redes sociais daquela seleção.

A partida terminou empatada 0-0.