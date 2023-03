Seleção de futebol feminino recebe homenagem especial em Alvalade

Na fase final do Campeonato do Mundo, Portugal encontrará Estados Unidos, Países Baixos e Vietname no Grupo E

As jogadoras que conseguiram o apuramento inédito para o Mundial deste ano foram aplaudidas no intervalo do Portugal - Liechtenstein.

A Seleção Nacional de futebol feminino, que, no mês passado, se apurou, pela primeira vez na história, para a fase final de um Campeonato do Mundo, foi homenageada no intervalo do jogo entre Portugal e Liechtenstein, a contar para o Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024.

Apesar de nem todas as jogadoras que alcançaram o feito inédito conseguirem comparecer devido aos compromissos dos clubes, as 18 atletas que estiveram no Estádio José Alvalade a assistir ao desafio subiram ao relvado e foram aplaudidas de pé pelos portugueses.

Recorde-se que, na fase final do Campeonato do Mundo de 2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, a equipa às ordens de Francisco Neto estará inserida no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões em 1991, 1999, 2015 e 2019, os Países Baixos e o Vietname.