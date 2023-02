Secretário de Estado do Desporto e o apuramento da seleção: "Um feito marcante"

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do play-off intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia

O ministério dos Assuntos Parlamentares considerou esta quarta "um resultado histórico" e "mais um passo para fazer do desporto um campo para a igualdade" o apuramento da seleção portuguesa feminina de futebol para a fase final do Mundial'2023.

"É um resultado histórico! Portugal garantiu um apuramento inédito para o Mundial feminino de futebol. Até ao final lutaram por um sonho e por mais um passo para fazer do desporto um campo para a igualdade. Parabéns a todas!", refere uma mensagem publicada na conta do ministério na rede social Twitter.

Por seu lado, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia, também considerou o inédito apuramento "um feito marcante na afirmação internacional do desporto português".

A mensagem de João Paulo Correia, também publicada no Twitter, remete para as felicitações dadas pelo ministério dos Assuntos Parlamentares, que tutela a área do desporto.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do play-off intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

No Mundial, que decorrerá na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto, as comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos, ao Vietname e aos detentores do troféu Estados Unidos.