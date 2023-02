Declarações de Pedro Alegria, treinador adjunto do Sporting, após a derrota frente ao Benfica (4-2), na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, disputado na quarta-feira, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Análise: "Mostrámos claramente que somos um dos grandes opositores do Benfica neste momento. E isso ficou provado na primeira parte, em que quase anulávamos a desvantagem. As nossas jogadoras sentiram muito o segundo golo do Benfica. Sabíamos que ia ser difícil, de qualquer forma foi uma resposta muito boa da nossa parte. Mostrámos que estamos cada vez mais competentes a minimizar algumas coisas em que não estávamos tão bem."

Inexperiência: "É importante realçar que também temos jogadoras muito novas e não nos importávamos de jogar continuadamente com as equipas que estão mais acima porque o nível ia elevar. Independentemente de não estarmos satisfeitos, demos uma boa resposta a quem, se calhar, pensava que o Sporting ia ser muito facilmente goleado.

Falta de eficácia: "Se tivéssemos sido mais eficazes, este resultado era de hóquei em patins, tendo em conta as oportunidades que tivemos. Obviamente o Benfica também teve mais do que as que marcou, mas foram muito mais eficazes do que nós e pagámos isso caro."

Época difícil: "Não tem sido uma época fácil, agora também com o afastamento das taças e com o campeonato difícil. Mas a nossa resposta e resiliência tem de estar sempre no topo, porque estamos no Sporting e não podemos facilitar com nada."

Mensagem para para as jogadoras que vão estar no apuramento para o Mundial'2023: "Aproveito para desejar boa sorte às jogadoras que vão estar no apuramento para o Mundial'2023 e realçar que, dentro do que é o projeto do Sporting, das 25 jogadoras do plantel, 13 estão presentes nas seleções nos próximos tempos, não só na principal, mas também nas sub-19 e sub-23, onde somos o clube mais representado. E isso mostra também o trajeto que o Sporting quer para o futebol feminino. O Benfica é uma equipa mais madura, mas o nosso crescimento está a ser sustentado e vamos, mais cedo ou mais tarde, dar cartas novamente no futebol feminino."