Declarações de Francisco Neto, selecionador nacional, no final do encontro com os Países Baixos (1-0), referente à primeira jornada da fase de grupos do Mundial feminino

Substituições tardias? "Se podia ter mexido mais cedo? Depois das coisas acontecerem é diferente. É uma reflexão que temos de fazer enquanto equipa técnica, haverá coisas em que temos de melhorar, mas estamos muito a quente para perceber. No início da segunda parte, percebi que a equipa estava melhor, a atacar mais, a ter mais bola, embora com algumas más decisões no último terço. As substituições aconteceram por estratégia e fadiga. Quem entrou, acrescentou, mas quem estava dentro também estava a cumprir o que tínhamos pedido. Mesmo com as jogadoras que entraram, estávamos a dominar no início da segunda parte."

Vencer o Vietname: "Assino por baixo, agora temos de vencer o Vietname. Sabemos que, não pontuando neste primeiro jogo, temos obrigatoriamente de vencer o Vietname. Com os Países Baixos, entrámos com a mentalidade de vencer, e com o Vietname vai ser igual, embora num jogo que nos trará problemas diferentes, a atacar e defender. Não será um jogo nada fácil."

Sentimento: "O balneário está triste. Há uns anos, depois de perder por 1-0, as jogadoras poderiam ficar aliviadas, mas agora, com a competência, o trabalho de muita gente, ficam frustradas quando não pontuamos com melhores equipas do Mundo. Acreditam que podem fazer as coisas melhores."

Olhar já em frente: "Tanto na vitória, como na derrota, impomos um período de tempo muito curto para festejar ou fazer luto. Amanhã [segunda-feira], na hora do treino, já nos temos de focar no Vietname. Nos últimos nove anos, no treino seguinte, o jogo anterior tem de terminar. É este o hábito."

Vietname: "Procurámos antecipar o que seria o jogo com o Vietname e, agora, nestes três dias, só vamos confirmar, também pelo que jogou no primeiro jogo. Temos de perceber como estamos e mudar o nosso mindset. Recuperar quem jogou mais tempo, potenciar quem jogou menos, para termos as 23 disponíveis."