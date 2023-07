Savannah DeMelo joga pelos EUA e é filha de treinador luso: "Vou estar atenta ao que as portuguesas vão dizer"

Savannah DeMelo é centro campista dos EUA e tem origens portuguesas. A poucos dias do jogo com Portugal, a jogadora partilhou que vai estar "atenta" ao que as adversárias vão dizer.

Portugal está a um triunfo de assegurar um lugar nos oitavos de final do Mundial feminino mas a tarefa promete não ser fácil, já que a equipa de Francisco Neto vai ter pela frente os EUA, campeãs em título. Entre a lista de 23 convocadas, que conta com nomes como Alex Morgan ou Megan Rapinoe, consta o nome de Savannah DeMelo, uma centrocampista que conhece bem os costumes portugueses. A médio, de 25 anos, é filha de Roberto de Melo, treinador que nasceu na Ilha Terceira, nos Açores. O técnico emigrou para os EUA, juntamente com a família, com 15 anos e fez uma carreira desportiva no futebol feminino.

Savannah começou a praticar ginástica até que, com oito anos, graças à influência do pai, começou a jogar futebol. Depressa se apaixonou pelo desporto-rei e subiu vários escalões da modalidade. Atualmente no Racing Louisville FC da National Women"s Soccer League, a centrocampista chegou à seleção nacional de Sub-14 dos EUA e, posteriormente, à de Sub-20. As boas exibições valeram-lhe as convocatórias à seleção principal para os Mundiais de 2016 e 2018, altura em que as norte-americanas se sagraram campeãs mundiais.

Agora, na terça-feira, vai defrontar Portugal e, apesar do carinho pelo país, Savannah DeMelo garante que vai estar "atenta". "Eu percebo português, vou estar muito atenta ao que as adversárias vão dizer", disse num tom bem-humorado em declarações ao Wasighton Post. EUA e Países Baixos, ambos com quatro pontos, lideram o Grupo E do Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Portugal ocupa o terceiro lugar, com três, graças ao triunfo diante do Vietname, e, para assegurar um lugar na fase a eliminar, tem de vencer as norte-americanas. Em caso de empate, as navegadoras têm de esperar que o Vietname vença os Países Baixos.