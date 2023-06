Sara Lemos: "O meu maior sonho é conseguir chegar à Seleção"

Avançado, de 23 anos, foi a melhor marcadora da II Divisão ao serviço do Vitória de Guimarães. Sara Lemos apontou 14 golos em 25 jogos e promete outros voos.

As exibições e os golos de Sara Lemos no Vitória, emblema que terminou no sexto lugar da fase de apuramento de campeão da II Divisão, valeram-lhe a distinção de melhor marcadora da prova, projetando-a para outros patamares. "Posso dizer que esta foi a minha melhor época. Senti que me soltei e estava muito confiante. Contudo, sem trabalho nada acontece. Para obter resultados, foi e é preciso trabalhar muito e ser bastante persistente. Sou uma jogadora cheia de vontade de aprender, com raça e muito focada", resume a avançado de 23 anos, que apontou 14 golos em 25 encontros disputados.

O Vitória terminou a fase regular no segundo lugar, o que proporcionou à formação comandada por Ivo Roque disputar a fase de subida à Liga BPI. Esta temporada, o Vitória somou oito triunfos, 11 empates e seis derrotas. Coletivamente, Sara Lemos dá conta de uma temporada abaixo do esperado e admite que o grande objetivo do grupo vimaranenses era alcançar o play-off de subida à Liga BPI. "Infelizmente, não conseguimos atingir o nosso objetivo, mas, como coletivo, fomos melhorando a cada jogo. Penso que a evolução da equipa foi notória. O nosso grupo batalhava sempre, do primeiro ao último minuto", entende a avançado.

A propósito da próxima temporada, Sara adiantou O JOGO que não irá permanecer no Vitória e garante que pretende deixar a sua marca no futebol profissional. "O que podem esperar é uma Sara focada e com bastantes ambições. A Sara Lemos está cheia de vontade em deixar a sua marca e realizar uma temporada de alto nível", assume.

A goleadora vê em Cristiano Ronaldo um exemplo a seguir e ambiciona representar Portugal. "O meu ídolo é o Cristiano Ronaldo. Ele veio do fundo e conseguiu conquistar o futebol mundial. A forma como encara o jogo é totalmente diferenciada e inspira qualquer um. Neste momento, o meu maior sonho é conseguir chegar à Seleção Nacional. Também gostava imenso de jogar na liga inglesa e experimentar outros campeonatos, mas um degrau de cada vez. Por agora, o meu foco é dar o salto", conclui Sara.

Do Cerco aos grandes palcos

"Raçuda, com faro de golo e muito trabalhadora", assim se caracteriza a jovem portuense, que desde cedo sabia o que queria. Foi no Bairro do Cerco, no Porto, que Sara deu os primeiros passos na modalidade e se deixou conquistar pela bola de futebol. Contudo, foi ao serviço do Progresso, emblema de Paranhos, que a avançado deu nas vistas. Seguiram-se experiências no Boavista, Varzim e Vitória de Guimarães. Ao longo da sua curta, mas promissora, carreira, Sara Lemos disputou 75 jogos e apontou 22 golos, sendo que 14 foram marcados esta temporada.