Salvador e o apuramento da seleção feminina: "Fomos pioneiros na profissionalização"

Presidente do Braga deixou mensagem no site oficial dos bracarenses. Destacou a presença de cinco jogadoras do plantel arsenalista na comitiva da seleção, que bateu Camarões, por 2-1, e alcançou, pela primeira vez, um Mundial feminino

António Salvador, presidente do Braga, já reagiu ao apuramento histórico da seleção feminina de Portugal para o Campeonato do Mundo.

Numa mensagem publicada no site dos arsenalistas, o presidente dos bracarenses deu os parabéns à seleção e destacou o comportamento do clube, num passado recente, para o enriquecimento do futebol feminino.

Eis a mensagem completa:

"Fizemos história. Portugal está, pela primeira vez, no Campeonato do Mundo Feminino! Foi um caminho longo e duro, mas a alma lusitana prevaleceu. Enalteço a presença de cinco jogadoras do SC Braga na convocatória decisiva. Patrícia Morais, Ana Rute, Carolina Mendes, Vanessa Marques e claro, a nossa capitã, Dolores Silva. É um orgulho para o nosso Clube estar tão bem representado no momento mais importante da história do futebol feminino português. Este é um passo muito importante para a modalidade em Portugal, que contará sempre com o apoio do SC Braga no seu crescimento. Fomos pioneiros na aposta na profissionalização do futebol feminino em Portugal e é um orgulho para todos nós vermos o nosso trabalho refletido em resultados com esta dimensão. Uma palavra também para o Presidente Fernando Gomes e para toda a estrutura da Seleção Nacional. As seleções portuguesas continuam a crescer ano após ano e iremos continuar a festejar momentos importantes como este no futuro, muito graças à competência de todos os envolvidos no desenvolvimento do futebol português.

Parabéns, Portugal!

O Presidente,

António Salvador."