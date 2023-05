Rute Costa, do Benfica, eleita a melhor guarda-redes da Liga BPI

Na época de estreia com a camisola do Benfica, Rute Costa conquistou um "triplete": campeonato, Taça da Liga e Supertaça

A internacional portuguesa superou a concorrência de Hannah ​​​​​​​Seabert, do Sporting, e Dani Neuhaus, do Famalicão.

Rute Costa, do Benfica, foi distinguida como a melhor guarda-redes da Liga BPI 2022/23 pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

A internacional portuguesa, de 28 anos, que cumpriu a primeira temporada ao serviço da formação encarnada, atuou em 14 dos 22 encontros do campeonato, tendo sofrido apenas seis golos em 1260 minutos de utilização (média de, aproximadamente, 0.43 golos por jogo).

A norte-americana Hannah Seabert, do Sporting, ficou no segundo lugar, com 13 tentos encaixados em 19 jornadas, enquanto a brasileira Dani Neuhaus, do Famalicão, fechou o pódio, concedendo 26 golos aos adversários em 21 rondas.

Para o veredito da atribuição do prémio, foi tida em conta a melhor média de golos sofridos, isto é, a guardiã que esteve mais tempo com a baliza inviolada. Ainda assim, na decisão final, somente foram consideradas as atletas que jogaram, pelo menos, metade das partidas da prova (11).