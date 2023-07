Rute Costa antes do Mundial: "Estar aqui é um sonho realizado"

Redação com Lusa

Antes do treino da formação das "quinas", Rute Costa reconheceu que houve "alguma euforia" pelo "feito histórico" que representa esta primeira presença num Mundial, mas garante que a seleção lusa está pronta para continuar a apresentar resultados.

A guarda-redes Rute Costa esteve nos Europeus de 2017 e 2022 e em nenhum somou minutos, mas sente-se preparada para jogar se for a eleita para defender a baliza de Portugal no Mundial'2023.

"Acho que quando cá estamos temos que querer sempre jogar, mas as decisões são do professor e há que aceitar e respeitar, mas claramente, quer nos outros Europeus, quer neste Mundial, trabalho para ter minutos", garantiu a guarda-redes do Benfica.

"Estar aqui é um sonho realizado e, portanto, estamos todas focadas naquilo que é o nosso trabalho, e certamente que vamos dar o melhor por aquilo que são os nossos objetivos", garantiu a guarda-redes de 29 anos.

Pela frente, na estreia, Portugal vai ter os Países Baixos, em 23 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, e o adversário já está a ser preparado.

"Somos jogadoras profissionais e há toda uma preparação individual que temos o ritual de fazer, (...) acompanhar os jogos das adversárias, ver quais são os pontos fortes e fracos delas e, portanto, há toda uma preparação coletiva, mas também individual, de cada jogadora", explicou.

Na frente de ataque, as neerlandeses não terão a lesionada Vivianne Miedema, mas sim Lieke Mertens, jogadora do Paris Saint-Germain, o que Rute Costa encara com naturalidade.

"Se pudesse retirar uma jogadora? Não retirava ninguém. As jogadoras mais fortes são aquelas que nos fazem crescer e, sem dúvida, nós queremos jogar contra as melhores, por isso elas que venham", disse a guarda-redes "encarnada".

A seleção lusa estreia-se no Mundial'2023 em 23 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, face aos Países Baixos, as atuais vice-campeãs mundiais.

Depois do embate com as neerlandesas, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, também pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em um de agosto, pelas 19:00 locais (08:00).

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.