Robben discursou para a seleção feminina dos Países Baixos: "Se entras e já borraste os calções..."

Os Países Baixos vão participar, tal como Portugal, no Mundial femino que em breve começa na Austrália e Nova Zelândia

Em vésperas de disputarem o Mundial de futebol feminino, as jogadoras da seleção dos Países Baixos tiveram a oportunidade de ouvir Robben, estrela do passado recente do futebol.

O antigo jogador, que além da seleção laranja representou clubes como Chelsea, Real Madrid e Bayern, deixou algumas dicas de como lidar com uma grande competição, destacando que a forma como lidarem com a pressão fará a diferença.

"Vivi isso na final da Liga dos Campeões", disse, prosseguindo: "Na altura, já tínhamos perdido a final duas vezes. Se perdes novamente, tornas-te naquela pessoa que perde sempre. Só tinha uma coisa na cabeça. Aconteça o que acontecer, hoje, vamos ganhar", contou.

"Isso define os melhores. Os mais fortes, os melhores. No final, eles fazem a coisa certa. Se entras em campo e já borraste os calções... Então é porque devias ter ficado lá dentro no balneário", finalizou.