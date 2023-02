Rita Dias brilha com a camisola do Länk Vilaverdense

Extremo, 20 anos, assinou o golo do triunfo do Länk Vilaverdense, em Torres Vedras, por 2-1, na 13.ª jornada da Liga BPI

O Länk Vilaverdense foi a Torres Vedras vencer no reduto do Torreense, por 2-1, na 13.ª ronda da Liga BPI. "Foi um jogo muito bem disputado contra uma excelente equipa, mas fomos com a lição bem estudada. A chave para o triunfo foi a união da equipa. Já mostrámos várias vezes que somos capazes de dar a volta por cima quando estamos em desvantagem, mérito do nosso trabalho e também da equipa técnica", analisa Rita Dias, extremo de 20 anos que fez um remate certeiro e está num grande momento de forma.

"Este golo foi emocionante, por nos ter permitido somar mais três pontos. Os golos têm surgido com alguma naturalidade, fruto do excelente trabalho coletivo. Sinto-me confiante e espero continuar assim. Individualmente, acho que está a ser uma boa época. Tenho crescido física e psicologicamente, e tenho conseguido colocar tudo em prática", disse.

A internacional jovem portuguesa mudou-se esta temporada para Vila Verde e refere a O JOGO que tomou a decisão certa. "A oportunidade do Länk surgiu numa altura em que eu ambicionava mais e precisava de uma mudança. Vi neste clube essa possibilidade, por ser um clube histórico e pelo projeto desportivo que têm. Não poderia estar mais feliz pela escolha", diz Rita, que aponta os principais objetivos da época. "Desejo fazer sempre o meu melhor e ajudar a equipa. Quero contribuir para sucesso e, acima de tudo, estar bem e feliz".

O Treinador >> Daniel Pacheco >> Idade: 43 anos



Após um excelente trabalho na temporada passada ao serviço do Valadares, o treinador português tem dado cartas em Vila Verde e contabiliza nove vitórias em 19 jogos, ocupando o sexto lugar na Liga BPI. Daniel Pacheco apresenta uma ideia de jogo ofensiva e atrativa, que tem levado a sua equipa ao sucesso.

A Jogadora >> Rita Dias >> Idade: 20 anos >> Posição: avançado



A jovem apresenta uma capacidade técnica fora do normal: é rápida, dribla bem e finaliza com os dois pés. Não é por acaso que Rita foi chamada à Seleção Nacional sub-23 e é uma das atletas mais preponderantes do Länk Vilaverdense e da Liga BPI. Nos últimos cinco jogos, marcou três golos.