Rapinoe e o beijo de Rubiales: "Jenni Hermoso foi fisicamente agredida por este tipo"

Jogadora norte-americana garante que houve "misogenia e sexismo"

Megan Rapinoe, futebolista norte-americana, não conseguiu conter a revolta numa entrevista ao 'The Atlantic', na altura em que foi questionada sobre o polémico beijo do presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso, jogadora da seleção feminina depois da conquista do Mundial.



"Fez-me pensar no que temos de suportar. Pensem no quanto teve de aguentar a equipa espanhola, algumas jogadoras revoltaram-se no ano passado (para protestar contra os maus tratos do treinador e da federação) e agora não estão na equipa. Talvez isso as tenha impulsionado, mas não deveria ser assim", explicou a jogadora, que se sagrou duas vezes campeã do Mundo pelos Estados Unidos.

Rapinoe fala ainda de uma imagem em que Rubiales coloca a mão nos genitais na tribuna.

"Há outra imagem que destaca um nível profundo de misogenia e sexismo dessa federação e desse homem, quando coloca a mão entre as pernas... Em que tipo de mundo vivemos? Jenni Hermoso estava a celebrar e acabou por ser fisicamente agredida por este tipo", referiu ainda.