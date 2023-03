Racing Power bate Famalicão B e sobe à Liga BPI

A cinco jornadas do fim da fase de apuramento de campeão da II Divisão, a equipa às ordens de João Marques alcançou um feito inédito para o clube.

O Racing Power competirá na Liga BPI na próxima temporada. Este sábado, dia 25, a equipa comandada por João Marques recebeu e venceu o Famalicão B por 3-0 - golos de Solange Carvalhas, Janaina Weimer e Doly Wabeua -, num jogo a contar para a nona ronda da fase de apuramento de campeão da II Divisão, garantindo, assim, pela primeira vez, a promoção ao principal escalão do futebol feminino português, com cinco jornadas por disputar.

Com um registo 100 por cento vitorioso nesta fase - nove triunfos -, as "Power Rangers" estão confortavelmente na liderança e, agora, vão à procura do título.

Fundado a 23 de julho de 2020, o Racing Power, que ainda se encontra nas meias-finais da atual edição da Taça de Portugal, subiu do terceiro escalão para o segundo em 2020/21 e, duas épocas depois, consegue chegar à I Divisão.