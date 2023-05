"Quero representar Portugal e conquistar um título nacional ao serviço do Braga"

Generosa a servir e eficaz a concretizar, a avançado dá cartas em Braga e leva oito golos e nove assistências. Natural da Guarda, Beatriz Fonseca, de 24 anos, mudou-se esta temporada para o Minho e as boas exibições no Braga valeram-lhe a pré-convocatória de Francisco Neto para o Campeonato do Mundo.

Beatriz Fonseca, mais conhecida por Bia Meio-Metro, é nome que não passa despercebido na Pedreira. Depois de uma passagem vencedora pelo Chipre, onde ganhou tudo o que havia para ganhar, a avançado de 24 anos tem deixado marca na Pedreira, registando nove golos e oito assistências em 28 jogos nesta temporada. Na última partida, a contar para a meia-final da Taça de Portugal, perante o Racing Power, Beatriz assinou o tento certeiro que deu a passagem das arsenalistas ao Jamor.

A Beatriz protagoniza uma grande temporada no Braga e soma nove golos e oito assistências. Generosidade a servir e a eficácia a marcar sempre fizeram parte do seu perfil?

-Sou avançado e gosto de ajudar a equipa com golos e assistências. Sou uma jogadora rápida e gosto de aproveitar espaços no ataque.

No último jogo foi determinante ao apontar o golo da vitória bracarense perante o Racing Power, por 1-0, na meia-final da Taça de Portugal. O facto de ter sido decisiva nesta eliminatória, mas também noutros jogos, é mais uma prova de que atravessa uma boa fase?

-Sim, ajudei a equipa a vencer uma difícil eliminatória frente a um duro adversário e estamos no Jamor. Era um grande objetivo do grupo e do clube, e tive a felicidade de estar no sítio certo e à hora certa para marcar o golo da vitória. Sinto-me bem e preparada para continuar a ajudar o Braga a lutar peles metas propostas. Tem sido uma época importante para mim e acredito que evoluí bastante nesta primeira época ao serviço do Braga. Sinto-me cada vez mais preparada para aquilo que o futuro me reserva.

E que balanço faz da temporada até agora?

-É difícil fazer um balanço, tendo em conta que ainda temos objetivos por disputar. Gostávamos de estar mais bem colocadas no campeonato e, apesar de termos alcançado a final, queríamos ter vencido a Taça da Liga. No entanto, estamos focadas em terminar o campeonato da melhor forma e fechar a época em grande com a conquista da Taça de Portugal.

Então, nesta fase da época, os objetivos estão bem traçados.

-Queremos terminar a época com três vitórias na Liga BPI e, claro, vencer a Taça de Portugal.

Como caracteriza o grupo de trabalho do Braga em que foi inserida?

-Somos uma equipa unida e com uma ambição muito forte. Foi uma época de adaptação para muitas jogadoras e percebemos desde o início que só unidas poderíamos alcançar os objetivos propostos. Temos bastante valor e todas as jogadoras acrescentam algo diferente, dentro e fora do campo.

Jogou no Guarda Desportiva, Guarda 2000, Guarda Unida, Fundação Laura Santos e Estoril. Na época passada, representou o Apollon Ladies, do Chipre, onde venceu o Campeonato Nacional, a Taça e Supertaça. Foi uma experiência enriquecedora?

-Foi a minha primeira oportunidade no estrangeiro e tive a oportunidade de ser profissional pela primeira vez. Cresci imenso, principalmente na parte pessoal, e é uma etapa muito importante da minha vida.

Entretanto, Portugal e o Braga chamaram por si...

-Estava no Chipre e não tinha o objetivo de ficar lá. Queria um novo desafio e, entretanto, surgiu a possibilidade de regressar a Portugal através do Braga. Percebi desde o primeiro minuto que era uma grande oportunidade. O Braga é um dos clubes de referência e deu-me a possibilidade de continuar a ser profissional.

Quais são os seus sonhos e ambições no futebol?

-A curto prazo, quero alcançar a minha primeira internacionalização por Portugal e conquistar um título nacional ao serviço do Braga. No futuro, desejo pisar os principais palcos do futebol.

Que análise faz ao crescimento do futebol feminino?

-O futebol feminino tem crescido ano após ano e acredito que toda a gente já entendeu que este fenómeno veio para ficar. Já olham para nós com outros olhos.

Boa temporada vale presença na pré-convocatória para o Mundial

Beatriz faz parte do lote de jogadores pré-convocadas por Francisco Neto para o Campeonato do Mundo deste verão. "Não penso muito nisso. Claro que chegar à Seleção A é um dos grandes objetivos de carreira e quero muito alcançar a primeira internacionalização. No entanto, estou focada em trabalhar diariamente para dar o meu melhor ao serviço do clube. Espero que essa oportunidade acabe por surgir e, quando acontecer, estarei preparada", admite a avançado, antevendo a participação de Portugal na prova. "Vai ser uma missão difícil, num grupo com seleções muito fortes e com muita história. Acredito que podemos surpreender e deixar uma boa imagem de Portugal no Mundial".