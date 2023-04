Remate certeiro da avançado deu o triunfo ao Clube Albergaria na visita ao terreno do Amora. Alexandra Henriques, de 21 anos, exibe-se ao mais alto nível e tem ajudado o emblema de Aveiro a subir na tabela da Liga BPI. Nos últimos três encontros apontou dois golos e fez uma assistência.

Na última jornada da Liga BPI, o Clube de Albergaria respirou de alívio com a vitória no terreno do Amora pela margem mínima (0-1), graças ao remate certeiro de Alexandra Henriques na única ocasião em que encontrou o caminho para a baliza contrária.

"Apesar de ser o último classificado, nunca iríamos desvalorizar o Amora. Sabíamos que ia ser um jogo bastante equilibrado, com ambas as equipas a precisarem dos três pontos. A chave foi mesmo a persistência, sabendo que, neste momento, este jogo era o mais importante de todos. E o golo acaba por surgir num lance que disputo como se fosse o último", analisa a avançado, 21 anos, que tem dado nas vistas ao serviço do emblema aveirense. "Precisei de tempo, aceitei todas as adversidades e medos e foquei-me no que era efetivamente importante. Neste momento, posso dizer que está a ser uma boa época: sou totalista e já conto com cinco golos. Jogo após jogo tenho ganho confiança em mim e no meu trabalho, o que acaba por se refletir".

Alexandra chegou ao Clube de Albergaria e à Liga BPI proveniente do JuveForce, da terceira divisão nacional. A avançado fala da sua adaptação a uma nova realidade e não se acanha na hora de mencionar os maiores sonhos para a carreira. "É uma realidade diferente, onde a competitividade é, sem dúvida, uma das grandes mudanças. Quero manter o nível na Liga BPI e o principal sonho é chegar à Seleção Nacional. Também ambiciono vestir a camisola de um grande", assume.

A Treinadora

Paula Pinho

Idade: 51 anos

A equipa técnica liderada por Paula Pinho tem encontrado o rumo certo. A timoneira conquistou o prémio "Equipa Técnica" alusivo aos meses de fevereiro e março, numa votação realizada pelos 12 treinadores das equipas que competem no principal escalão do futebol feminino português.

Alexandra Henriques

Idade: 21 anos

Posição: avançado

A avançado, 21 anos, tem ajudado o emblema de Aveiro a fugir dos lugares perigosos da tabela, somando cinco golos e outras tantas assistências em 24 encontros disputados. Esta é a primeira experiência profissional da atleta, que fez toda a formação no JuveForce, clube de Vagos.