"Quero ganhar títulos e espero que isso possa acontecer na próxima semana"

Carolina Mendes garantiu triunfo arsenalista na última jornada da Liga BPI e mostra-se ambiciosa para a reta final da época.

E vão quatro triunfos consecutivos para o Braga, emblema que ocupa a terceira posição da Liga BPI. Desta vez, a vítima foi o Marítimo, derrotado no seu reduto por 2-1. "Jogar na casa do Marítimo é sempre difícil. Criou-nos muitas complicações e acabou mesmo por chegar ao golo primeiro que nós. Acima de tudo, fomos competentes nos momentos chave e tivemos a estrelinha do jogo. A chave foi acreditar. A nossa equipa acreditou até ao final que seria possível dar a volta", resume Carolina Mendes, avançado de 35 anos que rubricou o golo do triunfo arsenalista. "É um momento de sensações muito fortes. Fazer golos é sempre bom, ainda por cima o decisivo, mas o mais importante foram os três pontos. Cumprimos a nossa missão".

A internacional portuguesa regista quatro golos e seis assistências em 26 jogos e tem ajudado o Braga a caminhar em direção ao sucesso de uma temporada que deseja abrilhantar com a conquista de um troféu. "O Braga é uma equipa que luta sempre por títulos. Já marcámos presença na final da Taça da Liga, mas não vencemos. No entanto, o nosso foco neste momento é acabar a temporada da melhor forma. Queremos vencer o último jogo contra o Clube de Albergaria, na Pedreira. Vai ser um jogo muito especial para todas nós. O grande objetivo nesta fase da temporada é vencer a Taça de Portugal. Quero muito ganhar títulos e espero que isso possa acontecer já na próxima semana", remata Carolina, que já conquistou, há 13 anos, o troféu.

O treinador

Gonçalo Nunes

Idade: 47 anos

Em época de estreia no Braga, o antigo adjunto de Mariana Cabral no Sporting está a mostrar-se uma aposta ganha de António Salvador. Levou as arsenalistas à final da Taça de Portugal, onde defrontarão o Famalicão, ocupa o terceiro lugar da Liga BPI e marcou presença na final da Taça da Liga, perdida para o Benfica.

A jogadora

Carolina Mendes

Idade: 35 anos

Posição: avançado

Carolina é a segunda jogadora mais velha do plantel - Anouk Dekker tem mais mais um ano - e uma das grandes figuras do futebol feminino português, com 135 internacionalizações. Há duas épocas com a camisola arsenalista, a avançado fez 13 golos e oito assistências em 52 encontros disputados.