Treinadora do Sporting assume desejo de "dar melhor imagem" na visita à Luz

A treinadora Mariana Cabral assumiu, em Alcochete, que o Sporting quer "dar melhor imagem" frente ao Benfica, na I Liga feminina, do que a deixada na última vez que visitou o Estádio da Luz.

As leoas foram ali goleadas por 5-0, nos quartos de final da Taça de Portugal, em janeiro, e a treinadora lembrou que o Sporting "tem de melhorar e crescer", mas centrou o foco nas suas jogadoras que "têm muito para evoluir, mas vão ser o futuro do clube".

"Sabemos que o futuro vai ser melhor e estamos a melhorar a cada semana que passa. As coisas não são tão rápidas como gostaríamos, mas estamos preparadas e queremos dar uma melhor imagem do que demos quando fomos à Luz no último jogo", assumiu a treinadora.

O encontro de domingo será o sexto dérbi da época e o Sporting perdeu todos os cinco anteriores, mas Mariana Cabral insistiu que as suas jogadoras só têm de "estar focadas no que podem fazer para melhorar" e garantiu que as causas das derrotas estão identificadas.

"Obviamente que sabemos porque perdemos, mau seria se não soubéssemos. Sabemos o que temos de fazer para melhorar, para evoluir. E digo-o em termos de equipa técnica, jogadoras, clube. Toda a gente sabe e vamos evoluir, vamos melhorar", assegurou Mariana Cabral.

Um dos aspetos a melhorar pelas verdes e brancas tem a ver com a ansiedade, uma vez que na última vez que jogaram no Estádio da Luz entraram "muito ansiosas por todo o ambiente" que torna o jogo "muito diferente".

Mas, agora, já passaram "por isso" e já têm "essa experiência", pelo que resta "aprender e fazer melhor" desta vez, a contar para a I Liga feminina.

"Temos a equipa com a média de idades mais baixa da I Liga feminina. Estamos a falar de muita gente que tem de crescer, que está a evoluir e esses frutos vão chegar mais à frente. E tendo todas disponíveis, vamos dar o máximo e tentar ficar com a melhor imagem possível", insistiu Mariana Cabral.

A treinadora até deu o exemplo de Joana Martins, que "tem 22 anos" e faz parte do grupo de jogadoras à procura de ganhar mais experiência, mas a média lembrou que "a experiência não tem a ver só com a idade".

"As jogadoras jovens também podem mostrar experiência e maturidade dentro de campo. O plantel do Sporting é jovem, tem esse ADN da formação. Mas sabemos as dificuldades que o Benfica nos pode criar e estamos preparadas para encarar o jogo de igual para igual", atirou a jogadora leonina.

O Sporting visita o Benfica no domingo, em encontro da 17.ª jornada da I Liga feminina, com início marcado para as 16h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Ana Amorim (AF Porto).

Após sete derrotas frente às encarnadas em diferentes competições nas últimas duas épocas, a equipa orientada por Mariana Cabral procura voltar a vencer as rivais, resultado que não consegue desde 26 de setembro de 2021.