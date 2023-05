Quem fará companhia ao Barça na final da Champions feminina? Veja o Arsenal-Wolfsburgo

Houve empate no desafio da primeira mão.

Arsenal e Wolfsburgo medem forças, no Emirates Stadium, em Londres, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino, para decidir quem segue para o duelo decisivo da prova suprema de clubes do Velho Continente.

No primeiro encontro entre as duas equipas, registou-se um empate a duas bolas (Ewa Pajor e Sveindís Jónsdóttir marcaram para as alemãs, enquanto Rafaelle e Stina Blackstenius fizeram os golos das gunners).

Na final do dia 3 de junho, que será disputada no Philips Stadion, na cidade neerlandesa de Eindhoven, já está o Barcelona, que eliminou o Chelsea.