Quaresma rendido à Seleção feminina: "Vocês ajudaram a abrir uma porta..."

Ricardo Quaresma, internacional português, enviou esta segunda-feira uma mensagem de apoio à Seleção Nacional feminina, que vai disputar na manhã de terça-feira (8h00) a passagem aos oitavos de final do Mundial, defrontando as campeãs mundiais Estados Unidos na última jornada da fase de grupos.

Olá, Mulheres! Estou muito orgulhoso de tudo o que vocês estão a conquistar dentro e fora de campo. Vocês são uma inspiração para todas as mulheres e homens de Portugal. Um exemplo de trabalho, determinação e talento. Sei que no próximo jogo, como em todos os outros, vão dar o vosso melhor e por isso as cores de Portugal estão muito bem entregues. Aconteça o que acontecer, tenham ou não a sorte do jogo, vocês ajudaram a abrir uma porta que nunca mais se vai voltar a fechar e isso é uma enorme vitória! Estou aqui para vos apoiar e para vos ver vencer! Força, @portugal", escreveu, no Instagram.

Depois de ter perdido contra os Países Baixos (0-1) e vencido o Vietname (2-0), Portugal procura a passagem aos "oitavos" do Mundial feminino, precisando para isso de vencer os Estados Unidos, nesta que é a sua primeira participação de sempre no torneio.

