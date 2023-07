Proença e a decisão do VAR anunciada ao público no Mundial feminino: "Este é o caminho"

No jogo inaugural do Mundial'2023 feminino, houve um lance analisado pelo VAR e cuja decisão foi anunciada ao público, no estádio e na transmissão televisiva, pela árbitra do encontro. Pedro Proença aplaude a medida implementada da FIFA.

Na manhã desta quinta-feira, no Nova Zelândia-Noruega, jogo inaugural do Mundial'2023 feminino, aconteceu um momento que ainda é pouco usual no futebol, mas que já começa a ser testado: ao recorrer ao VAR, a árbitra do encontro anunciou a decisão que tomou ao público, que ouviu no estádio e na transmissão televisiva. E Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, está de acordo com esta medida implementada pela FIFA neste Campeonato do Mundo.

O episódio aconteceu aos 88 minutos, quando a Nova Zelândia vencia por 1-0 (acabou por ser resultado final). Tatiana Guzman, a cumprir as funções de videoárbitro principal, chamou a juíza Yoshimi Yamashita para avaliar um possível lance de penálti. A japonesa consultou as imagens e anunciou de seguida: "Após revisão oficial, a decisão é penálti!". A grande penalidade não foi convertida, no entanto.

Depois do jogo, através das redes sociais, o antigo árbitro Pedro Proença comentou a decisão, mostrando-se de acordo com esta novidade. "Por um futebol mais próximo do adepto! A decisão do VAR foi comunicada a todos, esta manhã, no Nova Zelândia-Noruega, jogo inaugural do Mundial feminino de futebol. Este é o caminho", lê-se na publicação.