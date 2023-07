Presidente da República espera "o impossível" frente aos Estados Unidos

"As jovens portuguesas mostram toda a vontade de atingir esse impossível", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se ao próximo jogo de Portugal, frente às campeãs mundiais dos Estados Unidos

O Presidente da República felicitou esta quinta-feira a seleção feminina de Portugal pela primeira vitória numa fase final do campeonato do Mundo, conseguida frente à Vietname, na segunda jornada do Grupo E do Mundial, na Nova Zelândia.

Numa mensagem divulgada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa felicita "calorosamente" a equipa que se impôs ao Vietname por 2-0, louva a "determinação e qualidade técnica", características que o levam a "esperar mesmo o impossível no próximo encontro, a realizar em 1 de agosto", frente aos Estados Unidos.

"As jovens portuguesas mostram toda a vontade de atingir esse impossível", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se ao próximo jogo de Portugal, frente às campeãs mundiais dos Estados Unidos.

A vitória frente ao Vietname, por 2-0, com golos de Telma Encarnação, aos sete minutos, e Kika Nazareth, aos 21, mantém Portugal na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Com este triunfo na segunda jornada do Grupo E, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das 'quinas' na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.