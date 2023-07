"Prémios monetários da FIFA? Isto é um 'abre olhos' para todas as outras entidades..."

ENTREVISTA, PARTE II - Jéssica Silva vê certas medidas da FIFA como um "abre olhos" para outras entidades compreenderem a evolução da modalidade.

Figura ímpar na Seleção Nacional e uma das principais no futebol mundial, Jéssica faz uma avaliação do presente e sustenta que as jogadoras têm de habituar-se ao protagonismo.

A FIFA vai atribuir um prémio monetário de, pelo menos, cerca de 27 mil euros a cada jogadora convocada para o Mundial. Considera que este é um valor justo?