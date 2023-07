Portugal-Ucrânia: FPF, PSP e Câmara do Porto deixam conselhos aos adeptos

Entidades aconselham os adeptos que vão deslocar-se ao Estádio do Bessa

Prevendo casa cheia na receção da Seleção Nacional feminina à congénere ucraniana no Estádio do Bessa, jogo agendado para as 20h45 de sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol, Polícia de Segurança Pública e Câmara Municipal do Porto emitiram esta quinta-feira um comunicado conjunto, com conselhos para os adeptos que vão deslocar-se ao recinto.

Leia o comunicado na íntegra:

"Tendo em conta a expectável grande afluência de público ao jogo Portugal-Ucrânia, da Seleção Feminina de Futebol (dia 7 de julho, às 20h45), por motivos de segurança e de circulação nas cercanias do Estádio do Bessa XXI, a Federação Portuguesa de Futebol, a Polícia de Segurança Pública e a Câmara Municipal do Porto aconselham:

- A deslocação do público para o recinto deverá fazer-se o mais antecipadamente possível, aproveitando o facto de as portas de acesso ao estádio abrirem a partir das 19h00;

- Essa deslocação com antecedência deve contar com o tempo necessário para a realização dos devidos procedimentos de segurança;

- Os adeptos devem evitar portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo;

- Deverá ser privilegiada a deslocação para as imediações do estádio recorrendo a transportes públicos, uma vez que o estacionamento disponível na área circundante ao estádio pode revelar-se insuficiente, com a possibilidade de ocorrerem restrições e condicionamentos no tráfego automóvel, na envolvente do estádio.

- Sendo a opção o transporte público, os adeptos têm ao dispor as linhas 201, 202, 203, 208, 501, 502, 503, 507, 601, da STCP, bem como a estação de metro de Francos.

- Os adeptos devem consultar previamente a indicação da porta constante no seu ingresso, seguir a sinalética informativa de portas disponibilizada no recinto, bem como a informação dada pelos assistentes que se encontrarão situados nas imediações do mesmo, evitando assim aglomerações e demoras junto a cada ponto de acesso ao estádio.

- Pela configuração do estádio, o acesso às portas 09 a 15 deverá ser feito pelo lado Nascente do Estádio - através da Rua Tenente Valadim/Rua Engenheiro António de Almeida (Junto ao Hotel Sheraton Porto).

- Na zona do estádio, siga as indicações e aconselhamento dos Agentes da PSP, dos Assistentes de Recinto Desportivo e dos Assistentes da Organização.

- Consulte as condições de acesso gerais constantes no seu ingresso e evite levar objetos de grande volume e outros objetos proibidos nos recintos desportivos.

- Tenha disponível e à mão o seu ingresso quando se aproximar da respetiva porta, de forma a tornar o processo de acesso mais simples e agilizado.

- No caso dos ingressos digitais (no telemóvel), prepare a visualização do mesmo, de forma a evitar demoras na sua leitura.

Por fim, a FPF e a PSP apelam aos adeptos e simpatizantes que se deslocam ao Estádio para a adoção de comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo, de respeito por todos os intervenientes.

A Câmara Municipal do Porto disponibilizou bilhetes gratuitos aos detentores do Cartão Porto., uma oferta limitada ao stock existente e que, devido à grande adesão dos portadores, já se encontra esgotada."