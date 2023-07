Portugal trava campeã europeia Inglaterra em teste de fogo para o Mundial feminino

A turma liderada por Francisco Neto empatou em casa das "lionesses", num desafio com inúmeros sinais positivos, principalmente no momento de organização defensiva.

A Seleção Nacional de futebol feminino empatou, a zero, com a Inglaterra, no primeiro encontro de preparação para o Campeonato do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, que arrancará a 20 de julho.

Com 26 267 espectadores no Stadium MK, em Milton Keynes, cidade situada a cerca de 70 quilómetros de Londres, Portugal apresentou-se de uma forma personalizada e nunca abdicou da sua ideologia de jogo, tentando sempre construir desde a primeira fase, apesar da pressão alta exercida pelas "lionesses".

Aos cinco minutos, após um cruzamento da esquerda de Lauren Hemp - elemento mais desequilibrador das inglesas -, Rachel Daly tentou abrir o ativo de cabeça. Contudo, Inês Pereira, guardiã do Servette da Suíça, negou-lhe as intenções com uma excelente intervenção.

Sem conseguir criar perigo junto da baliza de Mary Earps, a formação às ordens de Francisco Neto explorou, na primeira parte, sobretudo, o corredor direito para ir ganhando metros no terreno, com Tatiana Pinto e Jéssica Silva a estarem em plano de evidência. Em sentido contrário, no aspeto defensivo, notavam-se dificuldades no controlo da profundidade. Porém, as centrais Diana Gomes e Carole Costa mostraram-se imperiais nas coberturas às laterais e, com vários cortes fundamentais, evitaram males maiores para a baliza de Inês.

Em cima do descanso, Georgia Stanway - a médio do Bayern Munique, de 24 anos, cumpriu a 50ª internacionalização - ainda causou calafrios, ao levar a bola à trave de um modo pouco ortodoxo, isto é, com o joelho. No entanto, o nulo no resultado prevaleceu.

A abrir o segundo tempo, Kika Nazareth lesionou-se e teve de ser substituída, provocando alguma apreensão no lado português. Já as inglesas, que conquistaram o Europeu no ano passado, regressaram mais determinadas e objetivas do balneário, essencialmente devido às iniciativas individuais de Chloe Kelly e Alessia Russo, duas jogadoras que tinham sido lançadas, ao intervalo, pela técnica Sarina Wiegman.

Com um primeiro quarto de hora frenético na etapa complementar, Lauren Hemp (53"), Chloe Kelly (54"), Alessia Russo (59") - só um corte sensacional de Ana Borges, em cima da linha de golo, impediu que a ponta de lança do Manchester United festejasse -, Lucy Bronze (60") - com um cabeceamento ao poste na sequência de um canto à direita - e novamente Alessia Russo (61') tiveram boas oportunidades para marcar, mas, com muito sacrifício e um incrível espírito de entreajuda, o conjunto luso conseguiu segurar o 0-0, perante uma das potências da modalidade.

Ficha de jogo:

Inglaterra - 0

Portugal - 0

Stadium MK, em Milton Keynes

Árbitro: Esther Staubli (Suíça)

Inglaterra - Mary Earps; Lucy Bronze, Esme Morgan, Jess Carter e Alex Greenwood (Niamh Charles, 46"); Keira Walsh (Katie Zelem, 65"), Georgia Stanway (Laura Coombs, 65") e Ella Toone (Chloe Kelly, 46"); Lauren James, Lauren Hemp (Katie Robinson, 81") e Rachel Daly (Alessia Russo, 46")

Treinadora: Sarina Wiegman

Portugal - Inês Pereira; Ana Borges, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado (Lúcia Alves, 81"); Dolores Silva (Andreia Jacinto, 62"), Tatiana Pinto, Andreia Norton (Carolina Mendes, 81") e Kika Nazareth (Ana Capeta, 50"); Jéssica Silva e Diana Silva (Telma Encarnação, 62")

Treinador: Francisco Neto

Cartões amarelos: Tatiana Pinto (80") e Diana Gomes (90+3")