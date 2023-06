"Portugal tem um estilo de jogo que ainda não defrontámos e isso vai ser importante para nós"

Selecionadora inglesa destaca "jogo técnico" de Portugal.

A selecionadora inglesa, a neerlandesa Sarina Wiegman, destacou este sexta-feira o "jogo técnico" de Portugal, adversário num encontro particular agendado para sábado, em Milton Keynes, e enalteceu as qualidades das futebolistas portuguesas.

"Portugal vai estar pela primeira vez num Mundial. É uma equipa técnica, que gosta de ter a bola, mas, ao mesmo tempo, não tem medo de arriscar. Tem jogadoras que podem fazer coisas inesperadas. Tem um estilo de jogo que ainda não defrontámos e isso vai ser importante para nós", afirmou Sarina Wiegman.

A treinadora de 53 anos, que levou a Inglaterra à conquista do Euro'2022, falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do particular com Portugal, naquele que vai ser o único jogo de preparação das Lionesses antes do Campeonato do Mundo.

"Vai ser um teste importante para nós e para sabermos em que situação estamos depois de duas semanas de treinos", acrescentou.

No Mundial'2023, que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, a Inglaterra vai disputar o Grupo D com Haiti, Dinamarca e China, enquanto o estreante Portugal está no Grupo E, com Estados Unidos, Vietname e Países Baixos.

O encontro entre Inglaterra e Portugal está agendado para as 15:15 no Estádio MK, em Milton Keynes, a 70 quilómetros do norte de Londres.