"Portugal pode aspirar a lutar pelo apuramento para os oitavos de final"

Antigo selecionador acredita que um resultado positivo frente aos Países Baixos ajudará à luta pela passagem aos "oitavos"

Nuno Cristóvão, antigo selecionador português feminino, disse este sábado que Portugal pode aspirar ao apuramento para os oitavos de final do Mundial'2023 se conseguir um resultado "positivo" na estreia, frente aos Países Baixos, no domingo.

"Se Portugal conseguir um resultado positivo no jogo de abertura pode, no imediato, aspirar a lutar pelo apuramento para os oitavos de final. Se isso é colocar muita pressão na seleção? Eu não acredito que estas jogadoras e treinadores, que já passaram por tantas pressões, entendam isto como uma pressão", analisou o técnico, em declarações à agência Lusa.

O técnico que orientou a seleção feminina entre 2000 e 2005 admitiu, no entanto, que Portugal está "num grupo muito difícil, com os atuais campão e vice-campeão do mundo [EUA e Países Baixos, respetivamente]", mas explicou que "no futebol, a ambição não tem limites".

"Quero acreditar que Portugal quer melhorar o seu 21. º lugar no rankingda FIFA, quer estar com uma assiduidade muito frequente nas grandes competições internacionais e, quem sabe, um dia aspirar a outro tipo de objetivos que não sejam só a participação", apontou.

Nuno Cristóvão falava numa perspetiva do "muito caminho para andar" que ainda há no futebol feminino em Portugal, mas reconheceu que a realidade que viveu no seu período à frente dos destinos da seleção portuguesa "não tem nada a ver com o futebol feminino de hoje".

"No meu tempo não havia uma única jogadora profissional. As jogadoras, para irem para os estágios e os jogos, muitas vezes tinham de meter dias de férias. Inclusivamente, ainda no meu tempo, houve uma jogadora que perdeu o emprego porque foi a um estágio da seleção nacional", lembrou o treinador.

Também por isso, viu "com muita satisfação" o apuramento das "navegadoras" para o Mundial'2023, que "veio confirmar uma coisa que disse às jogadoras e ao staff" no seu primeiro estágio com a seleção feminina de futebol, "em setembro de 2000".

"[Disse] que já não iria ser no meu tempo de selecionador, provavelmente nem no meu tempo de treinador, que Portugal iria estar em grandes competições europeias ou mundiais. Porque sempre achei que o futebol das mulheres e das raparigas em Portugal tinha muito espaço para andar, desde que os responsáveis assim o entendessem e quisessem", recordou Nuno Cristóvão à agência Lusa.

A seleção portuguesa feminina de futebol estreia-se num Campeonato do Mundo no domingo, frente aos Países Baixos, seleção vice-campeã mundial, seguindo-se confrontos com o Vietname, a 27 de julho, e com os detentores do título, os Estados Unidos, a 1 de agosto.

O Mundial feminino de futebol de 2023, que se joga na Nova Zelândia e na Austrália, começou na quinta-feira e decorre até 20 de agosto.