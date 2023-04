Portugal perde com Japão no primeiro teste para o Mundial feminino

Redação com Lusa

Ana Capeta deu vantagem à seleção das Quinas, aos 25 minutos, mas a formação nipónica deu a volta, com golos de Yui Hasegawa, aos 35, e de Ana Seiça, na própria baliza, aos 53.

A Seleção Nacional feminina de futebol perdeu esta sexta-feira 2-1 na receção ao Japão, em Guimarães, no primeiro jogo particular depois de se ter qualificado pela primeira vez para o Campeonato do Mundo.

Portugal volta a disputar um jogo particular na terça-feira, em Guimarães, frente ao País de Gales.

A seleção nacional integra o Grupo E do Mundial'2023, a disputar na Austrália e na Nova Zelândia, e estreia-se em 23 de julho, frente aos Países Baixos, defrontando, depois, Vietname, em 27 de julho, e Estados Unidos, em 1 de agosto.

O Japão, campeão do mundo em 2011 e finalista em 2015, é totalista em Mundiais e vai defrontar, na edição deste ano, Zâmbia, Espanha e Costa Rica, no Grupo C.