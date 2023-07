Portugal não escapa à onda: aumento dos espectadores no feminino é tendência global

Jogo contra a Ucrânia teve a maior assistência de sempre em jogos da seleção. Tendência é global; Dérbi de Lisboa, em março, ainda lidera a lista absoluta, mas estes registos prometem durar cada vez menos tempo. Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália tiveram máximos nos últimos 15 meses.

O Portugal-Ucrânia de sexta-feira foi o jogo da seleção feminina com maior assistência de sempre no nosso país (20123 pessoas foram ao Bessa)e reforçou uma tendência global: o "ladies game" arrasta cada vez mais gente eos recordes de espectadores são o exemplo mais flagrante.

Como se vê no quadro em baixo, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália registaram máximos de presenças nos últimos 15 meses e em diferentes contextos. O registo mais antigo é de 2019, em França, nafinal do Mundial, mas basta recuar até 2022 para encontrar o mais recente recorde daquele país em jogos de clubes: 43254 pessoas viram ao vivo o PSG-Lyon. Inglaterra beneficiou da organização do Europeu, contudo, também no último mês de maio teve a maior assistência em clubes, com 77390 pessoas no Chelsea-Manchester United. O recente Benfica-Sporting ainda lidera por cá em termos absolutos, mas este tipo de marcas parece condenada a uma validade cada vez mais curta.

Entretanto, a Seleção Nacional teve ontem um treino conjunto com a congénere ucraniana e venceu por 6-0. Hoje é dia de descanso e amanhã há o último treino antes da viagem para a Nova Zelândia.