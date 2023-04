Portugal goleia e decide com França apuramento para Europeu feminino de sub-19

Perante 381 espectadores no Estádio Municipal de Lousada, a equipa orientada por Carlos Sacadura dominou o encontro do princípio ao fim

A seleção portuguesa feminina goleou a Roménia por 5-0, no segundo jogo do Grupo A3 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu 2023 de sub-19, e vai decidir apuramento com a França, na terça-feira.

Graças ao "hat-trick" de Daniela Santos, com golos aos minutos 28, 46 e 76, e ao "bis" de Sara Cartaxo, que abriu a contagem aos 26 e fechou-a aos 80, a equipa das Quinas ascendeu à liderança do grupo, com os mesmos seis pontos das gaulesas, mas um saldo de nove golos marcados e nenhum sofrido contra o registo de oito marcados e nenhum sofrido do conjunto que vai defrontar em Amarante.

Perante 381 espectadores no Estádio Municipal de Lousada, a equipa orientada por Carlos Sacadura dominou o encontro do princípio ao fim, alternando fases de perigo junto à baliza de Diana Mosanu com períodos de circulação de bola no meio-campo adversário, mais lentos.

Depois de 20 minutos iniciais que se resumiram a duas tentativas de Matilde Silva, desviadas para canto, Sara Cartaxo encontrou o caminho da baliza romena num remate à entrada da área, colocado junto ao ângulo inferior direito.

Incapaz de segurar a bola por mais de três passes seguidos, a Roménia viu ainda a defesa central portuguesa Daniela Santos avançar no terreno para dilatar o resultado, num lance de insistência ofensiva que concluiu na pequena área.

Depois de a França derrotar a Hungria por 2-0, a formação portuguesa precisava de marcar mais três golos para subir ao primeiro lugar do grupo e abriu a segunda parte com mais um golo da central, num remate bem colocado em posição frontal à baliza.

Daniela Santos coroou a sua veia goleadora neste jogo com outra finalização oportuna e Sara Cartaxo selou o resultado, num remate parecido com o seu primeiro golo.

Apenas as primeiras classificadas de cada grupo da Ronda de Elite se apuram para a fase final do Europeu, que irá decorrer na Bélgica, entre os dias 13 e 30 de julho.

Jogo no Estádio Municipal de Lousada.

Portugal - Roménia, 5-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Sara Cartaxo, 26 minutos.

2-0, Daniela Santos, 28.

3-0, Daniela Santos, 46.

4-0, Daniela Santos, 76.

5-0, Sara Cartaxo, 80.

Portugal: Íris Esgueirão, Daniela Santos, Gabriela Vinhas, Ana Pinto (Raquel Varajão, 75), Sara Cartaxo (Catarina Mairos, 81), Iara Gonçalves, Letícia Almeida (Nádia Bravo, 46), Inês Simas (Maria Ferreira, 64), Matilde Silva, Beatriz Nogueira e Cristiana Martins (Serena Duarte, 64).

(Suplentes: Catarina Potra, Joana Silva, Maria Ferreira, Nádia Bravo, Raquel Varajão, Catarina Mairos, Ana Ferreira e Serena Duarte).

Treinador: Carlos Sacadura.

Roménia: Diana Mosanu, Gyorgyi Toth (Adina Cristina Borodi, 46), Antónia Bratu, Ioana-Simona Sigheartau, Teodora Andreea Pinzariu, Cristina Botojel, Aranka Orban, Daniela Preda (Karina Bede, 46), Clara Rosu (Daiana Maria Onet, 60), Florentina Istrate (Anita Horvath, 60) e Croitoru Tabita (Florentina-Camelia Iancu, 46).

(Suplentes: Réka Tankó, Helga Renata Varo, Daiana Maria Onet, Adina Cristina Borodi, Florentina-Camelia Iancu, Karina Bede, Anita Horvath e Madalina-Daniela Zanfir).

Treinador: Massimo Pedrazzini.

Árbitro: Jelena Pejkovic (Croácia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Anita Cristina Borodi (67), Ioana-Simona Sigheartau (71) e Antónia Bratu (79).