Portugal faz história e conquista primeira vitória de sempre num Mundial feminino

Frente ao Vietname, Telma Encarnação e ​​​​​​​Kika Nazareth apontaram os golos das Navegadoras.

Triunfo histórico: a Seleção Nacional bateu, esta quinta-feira, o Vietname por 2-0, na segunda jornada do Grupo E da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, conseguindo, assim, a primeira vitória de sempre em fases finais do certame intercontinental.

No Waikato Stadium, na cidade neozelandesa de Hamilton, Portugal - que se apresentou num 3-4-1-2 - teve uma entrada de sonho e, logo aos sete minutos, abriu o ativo: Lúcia Alves cruzou da direita e Telma Encarnação, avançado do Marítimo, apontou o primeiro golo da equipa das Quinas em Mundiais, assinando mais um momento marcante no trajeto luso.

Leia também Vídeos Fábio Vieira marca golaço no triunfo do Arsenal sobre o Barcelona: ora veja Antigo jogador do FC Porto fechou as contas do triunfo do Arsenal sobre o Barcelona, por 5-3, em jogo de pré-temporada, com um verdadeiro golaço. Veja o momento de inspiração do português

A formação às ordens de Francisco Neto, que promoveu sete alterações no onze em relação ao confronto com os Países Baixos, na ronda inaugural - Patrícia Morais, Lúcia Alves, Ana Seiça, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Kika Nazareth e Telma Encarnação entraram para os lugares de Inês Pereira, Catarina Amado, Diana Gomes, Dolores Silva, Fátima Pinto, Andreia Norton e Diana Silva -, continuou a criar oportunidades flagrantes e, sem surpresa, dilatou a vantagem à passagem dos 21': isolada por Telma Encarnação, Kika Nazareth fez o gosto ao pé direito e tornou-se na futebolista portuguesa mais jovem da história a faturar em Campeonatos do Mundo, contando a vertente feminina e masculina.

Na segunda parte, o total domínio das Navegadoras manteve-se e o resultado não se avolumou por falta de eficácia no capítulo da finalização. Portugal passa a somar três pontos e sabe que, caso derrote os Estados Unidos - que venceram o título em 1991, 1999, 2015 e 2019 -, na próxima terça-feira, dia 1 de agosto, apura-se para os oitavos de final da prova suprema de nações.