Portugal faz história e apura-se, pela primeira vez, para o Mundial de futebol feminino

A equipa das Quinas venceu os Camarões na final do play-off intercontinental, com ​​​​​​​Carole Costa a apontar o golo decisivo.

A Seleção Nacional de futebol feminino está, pela primeira vez, na fase final de um Campeonato do Mundo. A formação orientada por Francisco Neto bateu os Camarões por 2-1 na final do play-off intercontinental e, desta forma, agarrou o bilhete dourado para a nona edição do Mundial, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto deste ano.

No FMG Stadium Waikato, na cidade neozelandesa de Hamilton, Portugal entrou totalmente focado em alcançar o objetivo e, logo aos três minutos, após um canto batido do lado direito por Andreia Norton, Kika Nazareth cabeceou ao poste. Sempre por cima na partida, a equipa das Quinas inaugurou o marcador à passagem dos 22": na cobrança de um livre direto descaído para o lado esquerdo, Kika Nazareth voltou a acertar no poste e, na recarga, Diana Gomes só teve de empurrar para o fundo das redes, proporcionando o primeiro momento festivo para o lado português.

A resposta camaronesa não tardou e, aos 31", a capitã Ajara Nchout Njoya, com um remate cruzado, obrigou Patrícia Morais a aplicar-se. Até ao intervalo, Jéssica Silva (41"), Diana Silva (42") e Carole Costa (45") tiveram a oportunidade de dilatar a vantagem lusa; porém, a derradeira situação do primeiro tempo pertenceu a Ajara Nchout Njoya, com Patrícia Morais a levar novamente a melhor sobre a avançado do Inter de Milão.

Na segunda parte, já depois de Diana Silva e Jéssica Silva terem causado calafrios junto da baliza do conjunto africano, Andreia Norton, com um pontapé sensacional "do meio da rua", fez a bola embater com estrondo no travessão, aos 52 minutos. A armada portuguesa continuou à procura do golo da tranquilidade e, aos 66" e 70", Kika Nazareth esteve muito perto de fazer o gosto ao pé.

Quem acabou por marcar foi mesmo a congénere camaronesa, aos 89", por intermédio de Ajara Nchout Njoya, após assistência de Monique Ngock. Contudo, o resultado não estava fechado e, em período de compensação, Estelle Johnson jogou a bola com a mão dentro da área, a árbitra australiana Casey Reibelt, auxiliada pelo VAR, assinalou penálti e, da marca dos 11 metros, Carole Costa apontou o golo mais importante da história do futebol feminino português!

Na fase final do Mundial, Portugal ficará inserido no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, atuais campeões em título, Países Baixos e Vietname.

Ficha de jogo:

Portugal - 2

Camarões - 1

FMG Stadium Waikato, em Hamilton

Árbitra: Casey Reibelt (Austrália)

Portugal - Patrícia Morais; Ana Borges, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado (Joana Marchão, 60"); Dolores Silva (Ana Capeta, 90+5"), Tatiana Pinto, Andreia Norton (Fátima Pinto, 71") e Kika Nazareth (Andreia Jacinto, 71"); Jéssica Silva e Diana Silva

Treinador: Francisco Neto

Camarões - Catherine Biya; Claudine Meffometou, Estelle Johnson, Marie-Aurelle Awona (Michaela Abam, 66"), Claudia Dabda e Colette Ndzana; Charlène Meyong (Geneviève Ngo Mbeleck, 66"), Jeannette Yango (Eliane Manbolamo, 90+9") e Monique Ngock; Ajara Nchout Njoya e Eleane Bibout (Gabrielle Onguéné, 49")

Treinador: Gabriel Zabo

Golos: Diana Gomes (22"), Ajara Nchout Njoya (89") e Carole Costa (90+4")

Amarelos: Ajara Nchout Njoya (6"), Colette Ndzana (44"), Jeannette Yango (67") e Claudia Dabda (90+6")