Portugal esmaga Macedónia do Norte na Ronda de Elite de sub-17

Portugal goleia Macedónia no caminho para o Europeu feminino sub-17.

Portugal goleou, este domingo, a Macedónia do Norte 7-0, em jogo do Grupo 3 da Ronda de Elite de acesso ao Europeu feminino sub-17, disputado na Cidade do Futebol, e vai discutir a qualificação com a Alemanha.

Em jogo de sentido único, a equipa orientada pela selecionadora Maria Gomes chegou à vantagem por Lara Martins (19), na conversão de uma grande penalidade. A avançada bisou ao minuto 31 e, depois, foi a companheira de ataque Ana Tomaz (38) a ampliar para 3-0. Na segunda parte, Leonete Correia (68), Anna Marques (75 e 90+1) e Luísa Brás (88) foram as marcadoras de serviço.

Com este triunfo, o segundo na Ronda de Elite, depois da goleada à Hungria, Portugal vai discutir o acesso ao Europeu com a Alemanha, num jogo agendado para a próxima quarta-feira. Para chegar à fase final do Campeonato da Europa, Portugal terá de vencer as alemãs e conquistar o primeiro lugar do Grupo 3 de qualificação.

No jogo desta tarde na Cidade do Futebol, a formação das quinas dominou do primeiro ao último minuto e a única dúvida que houve ao longo do encontro foi quantos golos marcaria Portugal à frágil seleção da Macedónia. O golo inaugural chegou de grande penalidade, com Lara Martins a abrir a contagem, ao minuto 19.

A número 20 portuguesa foi sempre a jogadora mais ativa na frente de ataque portuguesa: aos 31 minutos, atirou a rasar a barra e, aos 34, bisou mesmo no jogo, ao dar a melhor sequência a uma assistência de Rita Almeida.

Já a fechar a primeira parte, na jogada mais vistosa dos primeiros 45 minutos, Lara Martins trocou de papel e assistiu Ana Tomaz para o 3-0, após uma jogada de contra-ataque.

A segunda parte abriu com mais uma oportunidade de Portugal, com Lara Martins a cabecear ligeiramente acima da trave. Contudo, o 4-0 havia de chegar já sem a número 20 em campo, aos 68 minutos, num lance em que foi a sua substituta, Leonete Correia, a concluir de cabeça um cruzamento certeiro de Alice Reto.

Aos 75 minutos, Portugal ampliou para 5-0, com Anna Marques a marcar o melhor golo da tarde. A jogadora portuguesa tinha entrado há poucos minutos e, numa das primeiras intervenções que teve, fez um golaço. A número 16 apareceu desmarcada no flanco direito e rematou cruzado, sem hipótese para a desamparada guarda-redes macedónia.

O 6-0 chegou pelos pés de Luísa Brás, novamente depois de uma assistência de Alice Reto, que cruzou da esquerda ao primeiro poste e ofereceu a Brás uma finalização fácil. Já em tempo de compensação, Anna Marques bisou e fez o 7-0 final.

Portugal volta a jogar na próxima quarta-feira frente à Alemanha, na Cidade do Futebol, a partir das 15:00.

Jogo no relvado 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal - Macedónia do Norte, 7-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadoras:

1-0, Lara Martins, 19 minutos (grande penalidade).

2-0, Lara Martins, 34.

3-0, Ana Tomaz, (45+3).

4-0, Leonete Correia, 68.

5-0, Anna Marques, 75.

6-0, Luísa Brás, 88.

7-0, Anna Marques, 90+1.

Equipas:

- Portugal: Adelaide Paredes, Maria Chaves, Inês Meninas (Sofia Machado, 58), Ana Cunha, Ana Ribeiro (Alice Reto, 58), Luísa Brás, Rita Almeida, Maria Gaspar (Mafalda Mariano, 72), Neide Guedes (Anna Marques, 72), Lara Matins (Leonete Correia, 58) e Ana Tomaz.

(Suplentes: Thaís Lima, Sofia Machado, Érica Cancelinha, Leonete Correia, Marta Gago, Mafalda Mariano, Anna Marques, Alice Reto e Iara Lobo).

Treinador: Marisa Gomes.

- Macedónia do Norte: Komnenova, Jovanoska, Petkova, Pavlocska, Rustemi (Ljondevska, 86), Gjorgjeva (Markovska, 70), Galabovska (Ilievska, 62), Josifova, Trendova (Borizoska, 86), Vasileva e Nakova (Dimitrioska, 86).

(Suplentes: Vaseva, Ljondevska, Paneva, Ilievska, Kovacheska, Markovska, Dimitrioska, Borizoska e Velichkova).

Treinador: Kterina Mileska.

Árbitro: Caroline Lanssens (Bélgica).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Komnenova (60).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.