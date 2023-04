Portugal empata com o País de Gales na preparação para o Mundial'2023

No Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, estiveram 11 055 ​​​​​​​espectadores, o novo recorde de assistência em jogos da Seleção feminina.

A Seleção Nacional de futebol feminino empatou, a uma bola, com o País de Gales, num duelo de preparação para o Campeonato do Mundo deste ano, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

No Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, que contou com 11 055 espectadores, o novo recorde de público em jogos da Seleção feminina, a equipa das Quinas dispôs da melhor oportunidade da primeira parte à passagem dos 21 minutos, quando Ana Rute, do meio da rua, disparou ao travessão. Logo a seguir, após um alívio de Patrícia Morais, Telma Encarnação conseguiu isolar-se. Porém, Gemma Evans, com um corte providencial, evitou males maiores. Aos 31" e 34", já depois de Lúcia Alves ter saído lesionada, Carolina Mendes também deixou o aviso, mas sem consequências para a turma visitante.

A abrir o segundo tempo, Portugal colocou-se em vantagem: Kika Nazareth assistiu Telma Encarnação, a avançado do Marítimo fletiu da direita para o meio e, à entrada da área, rematou cruzado, de pé esquerdo, para o fundo das redes de Olivia Clark. No entanto, a partir daqui, o conjunto às ordens de Gemma Grainger cresceu no encontro e, aos 73", Rachel Rowe, com um belíssimo golo, restabeleceu a igualdade.

Até ao apito final, a formação lusa ainda tentou um último assalto à baliza galesa para alcançar o triunfo - através de Vanessa Marques, aos 85", e Ana Dias, já em período de compensação -, mas o resultado não sofreu alterações. O desafio ficou ainda marcado pelo facto de Tatiana Pinto e Jéssica Silva terem atingido as 100 internacionalizações A.