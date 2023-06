Portugal defronta a campeã europeia Inglaterra antes do Mundial feminino

O desafio está agendado para 1 de julho, em Milton Keynes, a 70 quilómetros da capital Londres.

A Seleção Nacional de futebol feminino vai medir forças com a Inglaterra, atual campeã europeia e vencedora da primeira edição da Finalíssima Intercontinental, na preparação para o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto.

O duelo entre a equipa das Quinas, 21ª classificada do ranking da FIFA, e as "lionesses" está agendado para as 15h15 do dia 1 de julho, no Stadium MK, em Milton Keynes, a 70 quilómetros da capital Londres.

Francisco Neto, selecionador nacional, realçou a importância de defrontar uma das formações candidatas a vencer o Campeonato do Mundo. "Jogar contra a campeã da Europa é sempre privilégio, uma oportunidade única. O jogo irá, de certa forma, simular o nível de dificuldade que vamos encontrar na Nova Zelândia. A Inglaterra tem feito um percurso incrível desde que a treinadora Sarina Wiegman assumiu funções. É uma equipa poderosa e muito dominadora, apesar das ausências de algumas jogadoras. Tem um leque de atletas acima da média, que jogam em campeonatos muito competitivos. Ainda por cima, vai jogar em casa. Esse contexto de exigência e dificuldade máximas vão certamente fazer crescer as nossas jogadoras", projetou.

A comitiva lusa vai concentrar-se na Cidade do Futebol a 19 de junho e enfrentará a Ucrânia no dia 7 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto, antes de viajar para território neozelandês, onde dará início à participação inédita no Mundial.

Na fase final do certame intercontinental, Portugal está inserido no Grupo E, juntamente com Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019, Países Baixos, vice-campeões mundiais, e Vietname.