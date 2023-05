A Seleção Feminina vai jogar pela segunda vez na história no Estádio do Bessa, no Porto.

A Seleção Nacional feminina vai defrontar a Ucrânia no dia 7 de julho, no Estádio do Bessa. Será a segunda vez que a equipa portuguesa jogará neste estádio após a estreia há 40 anos, a 24 de junho de 1983, frente à Itália.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, elogiou o regresso da Seleção Nacional à casa do Boavista que considera como um dos berços do futebol feminino português: "O Porto, a cidade das primeiras campeãs nacionais de futebol, vai oferecer o seu tradicional e entusiástico apoio à Seleção Nacional, no seu último jogo de preparação em território português, antes da partida para o Campeonato do Mundo".

Já o Presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, exprimiu a sua satisfação por receber mais um encontro da Seleção no distrito do Porto: "É com satisfação que a Associação de Futebol do Porto vê a nossa Seleção disputar mais um jogo no seu distrito. Esta equipa já fez história ao conseguir o apuramento para a fase final de um Campeonato do Mundo pela primeira vez e espero que este jogo no Estádio do Bessa, o último antes de viajarem para a Nova Zelândia, seja um ponto de partida para uma campanha de sucesso".

O presidente do Boavista, Vítor Murta, salienta a importância do momento e promete um excelente ambiente nas bancadas do Estádio do Bessa:

"O Boavista, que se orgulha de ser um dos pioneiros do futebol feminino em Portugal, assim como um dos clubes mais titulados a nível nacional, volta a receber, 40 anos depois, um jogo da Seleção Feminina A no Estádio do Bessa Séc. XXI, que reúne todas as condições para proporcionar um grande espetáculo e um excelente ambiente nas bancadas".

Vítor Murta deixou ainda elogios à Federação Portuguesa de Futebol: "Aproveito ainda a oportunidade para felicitar a FPF pelo excelente trabalho que tem vindo a realizar no desenvolvimento do futebol feminino, que, no caso do Boavista, conta atualmente com mais de 100 praticantes nos mais diversos escalões."

A FPF irá, brevemente, divulgar todas as informações relativas ao horário e aos bilhetes do jogo entre Portugal e Ucrânia.