Play-off de subida / permanência da Liga BPI já está definido

Atlético Ouriense e Marítimo ainda vão ter uma última hipótese para se manterem no principal escalão do futebol feminino

Atlético Ouriense, Marítimo, Gil Vicente e Futebol Benfica são as quatro equipas que vão disputar esta fase decisiva.

Com o encerramento da Liga BPI e da fase de apuramento de campeão da II Divisão, o play-off de subida / permanência do principal escalão do futebol feminino português ficou definido.

Atlético Ouriense, Marítimo, Gil Vicente e Futebol Benfica são as quatro equipas que disputarão esta decisão, com o objetivo de garantirem um lugar na Liga BPI 2023/24.

A turma de Ourém, que terminou na 10ª e antepenúltima posição da Liga BPI, terá pela frente o conjunto de Barcelos, terceiro da fase de apuramento de campeão da II Divisão. Por outro lado, a formação madeirense, 11ª e penúltima da Liga BPI, medirá forças com o "Fofó", quarto da fase de apuramento de campeão da II Divisão (em teoria, seriam os segundo e terceiro classificados da fase de apuramento de campeão da II Divisão a competir no play-off, mas, como o Benfica B foi o segundo e não pode subir ao principal escalão, as vagas passaram para os terceiro e quarto colocados).

As eliminatórias serão realizadas a duas mãos, nos dois primeiros fins de semana de junho. Os vencedores de cada uma delas competirão na Liga BPI na próxima temporada.

Recorde-se que o Benfica conquistou a Liga BPI pela terceira época consecutiva, enquanto o Racing Power foi o campeão da II Divisão, subindo automaticamente ao principal escalão. Já o Amora acabou no último posto da Liga BPI e, desta forma, foi despromovido.

Confira os confrontos do play-off de subida / permanência da Liga BPI:

Atlético Ouriense - Gil Vicente

Marítimo - Futebol Benfica