Plantel do Länk Vilaverdense mostra-se solidário com o treinador Daniel Pacheco

As jogadoras do clube minhoto manifestaram-se nas redes sociais, através de uma foto e de uma mensagem.

As futebolistas do Länk Vilaverdense mostraram-se, esta sexta-feira, solidárias com o treinador Daniel Pacheco.

Através das redes sociais, as jogadoras da formação de Vila Verde partilharam uma foto da equipa, acompanhada pela seguinte descrição: #UnitedWeStand (em português, "estamos unidos").

Esta manifestação surge no seguimento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter retirado cinco pontos ao emblema minhoto na Liga BPI, bem como aplicado um castigo de dois jogos à porta fechada, pelo facto de o técnico, de 43 anos, não possuir o curso requerido para desempenhar a função. O clube já recorreu da decisão.