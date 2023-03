Pauleta, capitã do Benfica, não deve jogar mais na atual temporada

Jogadora do Benfica sofreu uma lesão grave frente ao Famalicão.

A capitã da equipa feminina de futebol do Benfica, a espanhola Pauleta, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, informou esta quinta-feira o clube da Luz.

"Após observação do departamento clínico do clube e realização de exames complementares, foi diagnosticada uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", informaram os encarnados, em comunicado.

A lesão deverá afastar a centrocampista dos relvados até ao final da época, pelo menos, mas o Benfica não adiantou qualquer tempo de paragem previsto ou se a jogadora será submetida a intervenção cirúrgica.

"Continuará a ser acompanhada pelo departamento médico do Benfica, que seguirá todo o protocolo recomendado", refere, simplesmente, a nota publicada no site do clube.

Pauleta lesionou-se perto do final do encontro frente ao Famalicão e foi substituída pela alemã Anna Gasper, aos 87 minutos, apenas 27 depois de ter entrado para o lugar de Christy Ucheibe.

A jogadora espanhola cumpria o seu 150.º jogo oficial pelo Benfica.

O encontro com o Famalicão terminou empatado 3-3, resultado que deixou o apuramento para a final da Taça de Portugal totalmente em aberto para o encontro da segunda mão, previsto para 30 de abril, em Vila Nova de Famalicão.