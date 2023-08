"Palavras de Infantino em nada espelham a realidade que se vive em Portugal no futebol feminino"

Torreense admite terminar com a equipa feminina de futebol.

A SAD do Torreense admitiu, este sábado, terminar com a equipa feminina de futebol, atendendo aos constrangimentos financeiros existentes, por falta de apoios, apontando críticas à FIFA, mas também ao Governo.

"[A SAD] Está seriamente a equacionar terminar o trabalho que tem vindo a realizar em prol do desenvolvimento do futebol feminino já na próxima temporada, atendendo à enorme discrepância que existe entre os custos da operação, comparativamente aos apoios obtidos junto das entidades competentes", refere o clube, em comunicado.

A reação do Torreense surge pouco depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter anunciado que o Mundial feminino gerou 524 milhões de euros e que o organismo não terá perdas com este campeonato, que termina domingo e opõe na final a Espanha à Inglaterra.

"Estas palavras em nada espelham a realidade que se vive no nosso país naquilo que diz respeito à sustentabilidade do futebol feminino", alertou o emblema de Torres Vedras, lembrando que continuam a ser os clubes a terem o papel de formar e preparar os atletas para as seleções.

O Torreense assinala que os clubes, na sua esmagadora maioria, são muito deficitários e que ainda vivem do apoio de mecenas para que possam ser viáveis, num contexto em que se substituem "às entidades públicas que têm responsabilidades nesta matéria".

"A Federação Portuguesa de Futebol é a primeira interessada na evolução do Futebol Feminino e conhece o fosso tremendo que existe entre os apoios disponibilizados aos clubes e as necessidades hoje exigidas a uma equipa que participe na Liga", referem.

Ao nível da tutela, o clube do distrito de Lisboa diz ainda que as linhas de apoio para a promoção e desenvolvimento do desporto feminino, e em particular do futebol, são "inexistentes ou irrelevantes", para este contexto competitivo.

A finalizar, o Torreense apela ao reconhecimento e apoio, perante o trabalho que os clubes fazem, sob pena de existir uma extinção.

"Um apoio que tem forçosamente de partir do topo desta pirâmide, a FIFA, para que possa chegar a todos quantos sustentam a sua base, FPF e clubes", acrescentam.

O clube, que na última época terminou a Liga feminina em sétimo lugar e integra também escalões de formação, tem estreia marcada no campeonato para 16 em setembro, com a receção ao campeão Benfica.