Países Baixos-Portugal, do Mundial feminino, prendeu os portugueses à televisão

O jogo de estreia da Seleção portuguesa em Mundiais de futebol feminino teve uma audiência média superior a 500 mil pessoas.

No domingo bem cedo, pelas 8h30, Portugal fez a estreia em Mundiais de futebol feminino, perdendo com os Países Baixos por 1-0, num jogo relativo à primeira ronda da fase de grupos. E o país esteve muito atento ao que aconteceu na Nova Zelândia.

O jogo, transmitido pela RTP 1, teve 33 por cento de share [n.d.r. conceito de aferição do nível de audiências de um programa nos meios audiovisuais, que se obtém pela verificação da percentagem do número de espectadores de um programa relativamente aos níveis de outros programas concorrentes que decorram no mesmo período]. Foi mesmo o programa com melhor share do dia, tendo uma audiência média superior e meio milhão de pessoas.