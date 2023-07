Países Baixos-Portugal: confira o histórico onze da Seleção Nacional no Mundial Feminino

Francisco Neto, optou por não arriscar, deixando Kika Nazareth, de 20 anos, no banco dos suplentes.

Kika Nazareth falha o onze de Portugal, que se estreia em Mundiais femininos de futebol, defrontando os Países Baixos, para a primeira ronda do Grupo E do Mundial2023.

Depois da lesão sofrida num joelho em 1 de julho, no empate a zero no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, a jogadora do Benfica esteve muitos dias à margem do grupo, só conseguindo treinar em pleno nos últimos treinos.

Ainda assim, o selecionador, Francisco Neto, optou por não arriscar, deixando Kika Nazareth, de 20 anos, no banco dos suplentes.

Sem a mais jovem das 23 eleitos, a opção passou pela entrada no onze de Fátima Pinto, que poderá juntar-se no centro da defesa a Carole Costa e Diana Gomes ou atuar no meio-campo, com a capitã Dolores Silva, Andreia Norton e Tatiana Pinto.

As laterais serão Catarina Amado e Ana Borges, enquanto o ataque terá Jéssica Silva e Diana Silva, com a baliza entregue a Inês Pereira, que ganhou o "duelo" com Patrícia Morais.

Onze de Portugal: Inês Pereira; Ana Borges, Fátima Pinto, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton; Diana Silva e Jéssica Silva.

O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para o Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.

O agrupamento é liderado pelos Estados Unidos, bicampeões em título, que bateram o Vietname por 3-0, com Sophia Smith em destaque, com dois golos (14 e 45+7 minutos) e uma assistência, para Lindsay Horan fechar o resultado (77), em Auckland.