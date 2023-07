Pai de jogadora vende o carro para poder ver a filha a jogar no Mundial

O pai de uma jogadora da seleção brasileira teve de vender o carro para poder acompanhar a filha no Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Mas história teve um final feliz e Erymar Costa recebeu uma surpresa.

Lauren é a jogadora mais jovem da convocatória do Brasil e foi titular no jogo diante do Panamá, que as canarinhas golearam por 4-0. Nas bancadas, a defesa contou com a presença do pai, que fez questão de acompanhar a filha no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Mas, para garantir essa presença, Erymar Costa teve de fazer muitos sacríficos. Entre eles, vender o carro.

"Eu tinha dito que venderia o que fosse necessário para ir à Austrália ver a minha filha. Então, com muita dor no coração, vendi o meu carro, que era um Fiat 147. Um amigo ficou sensibilizado e comprou-o para eu poder ir para a Austrália. No dia da venda, até fiz um vídeo a chorar ao ver o meu carrinho a ir embora. Mas também prometi que um dia compraria outro. Afinal, a oportunidade de ver a minha filha no Mundial era única", contou Erymar Costa ao jornalista Rodrigo Oliveira.

O pai da defesa, que chegou a percorrer 200 quilómetros por dia para que a filha pudesse lutar pelo sonho de ser jogadora profissional, não escondeu que os voos foram caros e, uma vez na Austrália, tem tentado gastar o mínimo e ficado em quartos com turistas. Mas o sacrifício para ver a filha não deixou ninguém indiferente e Erymar já teve quem lhe oferecesse um quarto para dormir e ter mais conforto: "Comprei os bilhetes para a Austrália em 15 minutos depois da convocatória e paguei um absurdo. Mas aqui acabo por dividir quartos com turistas ou ficar em hotéis mais baratos. Quando descobriram que eu estava aqui para acompanhar a minha filha, até me deram um quarto individual sem qualquer custo extra. Mas eu não ligo a isso. Só que comecei a receber convites de pessoas que conseguiram o meu número e me convidaram para ficar em casa delas", acrescentou.

Mas, além de todo o carinho, a história acabou mesmo por ter um final feliz: a Volkswagen ficou a conhecer a história de Erymar e prometeu dar-lhe um carro novo. "Ery, pode ficar tranquilo. Concentre-se no apoio à Lauren e prepare-se porque há mais um craque que vai pertencer à família: o novo Polo", escreveu a marca de automóveis no Twitter.