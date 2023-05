Os onzes de Braga e Famalicão para a final da Taça de Portugal feminina

As duas equipas medem forças a partir das 16h30, no Jamor.

Disputa-se, este sábado, a partir das 16h30, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, a final da 20ª edição da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Braga e Famalicão.

Para o encontro decisivo da prova rainha, Gonçalo Nunes, treinador da formação arsenalista, escalou: Patrícia Morais; Tânia Rodrigues, Leah Lewis, Marie-Aurelle Awona e Paige Almendariz; Jolina Amani, Nicole Nunes, Dolores Silva e Ana Rute; Bia Meio-Metro e Caroline Kehrer.

Já Marco Ramos, técnico do conjunto famalicense, vai iniciar a partida com: Aline Lima; Babi, Laís Araújo, Raquel Infante e Inês Maia; Letícia Almeida, Regina Pereira, Maria Leonor Miller e Marie-Yasmine Alidou; Sissi Ribeiro e Mylena Freittas.

Este é o sexto dérbi minhoto, entre as duas equipas, na presente temporada. Nos cinco anteriores, as guerreiras venceram três, com oito golos marcados, enquanto as azuis triunfaram por duas vezes, totalizando três remates certeiros. No caminho até à final da Taça de Portugal, o Braga eliminou Futebol Benfica, Guia, Clube de Albergaria e Racing Power, campeão da II Divisão; já o Famalicão deixou pelo caminho Pastéis, Cadima, Damaiense e o tricampeão Benfica.