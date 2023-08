Os destaques do onze de Portugal para o decisivo jogo com o Estados Unidos

Uma vitória vale a passagem aos oitavos de final do Mundial feminino.

Portugal vai apresentar-se face aos Estados Unidos, na terceira jornada do Grupo E do Mundial feminino de futebol de 2023, com o onze da estreia, sendo exceção a entrada de Kika Nazareth, em substituição da lesionada Fátima Pinto.

No Eden Park, em Auckland, ou Tamaki Makaurau para os maori, o povo nativo da Nova Zelândia, o selecionador luso, Francisco Neto, voltou, assim, à primeira forma, ao onze inicial que defrontou os Países Baixos (0-1), fazendo seis alterações em relação ao embate com o Vietname (2-0).

Em relação ao embate em Hamilton, saem Patrícia Morais, Ana Seiça, Lúcia Alves, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Telma Encarnação, que marcou o primeiro golo de Portugal em mundiais femininos. Inês Pereira, Diana Gomes, Catarina Amado, Dolores Silva, Andreia Norte e Diana Silva regressam à titularidade.

Portugal deverá, assim, apresentar-se na tática 3-4-3 dos dois primeiros embates, com Inês Pereira na baliza e um trio de centrais, constituído por Ana Borges, Carole Costa e Diana Gomes, com Tatiana Pinto e Catarina Amado nas laterais.

Por seu lado, a capitã Dolores Silva e Andreia Norton serão as médias centrais, com Kika Nazareth mais à frente, no apoio às avançadas Jéssica Silva e Diana Silva.

No que respeita à seleção norte-americana, Vlatko Andonovski efetuou duas alterações em relação ao onze que empatou 1-1 com os Países Baixos, com as entradas de Rose Lavelle e Lynn Williams para os lugares de Savannah DeMelo e Trinity Rodman.

Portugal, que começou com um desaire face aos Países Baixos (0-1) e depois bateu o Vietname (2-0), entra para a terceira e última jornada da fase de grupos dependente apenas de si próprio para chegar aos oitavos de final, ainda que tal signifique que tenha de vencer os Estados Unidos, em Auckland.

No Eden Park, a partir das 08h00, as comandadas de Francisco Neto podem também conseguir o apuramento com um empate, mas, para isso, era necessário que o já eliminado Vietname vencesse os Países Baixos, à mesma hora, em Dunedin.

Os Estados Unidos venceram quatro das oito edições do Mundial feminino, incluindo as duas últimas (2015 e 2019), sendo que não perderam - nos 90 minutos ou no prolongamento - nenhum dos 19 últimos jogos em fases finais (15 vitórias e quatro empates).

A derradeira derrota em Mundiais das próximas adversárias portuguesas data de 06 de julho de 2011, dia em que perderam com a Suécia por 2-1, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial'2011.

Após duas jornadas, as norte-americanas lideram o Grupo E, com quatro pontos (4-1 em golos), os mesmos das neerlandesas, segundas (2-1), enquanto Portugal é terceiro, com três (2-1), e o Vietname, já eliminado, segue em quarto, a zero (0-5).