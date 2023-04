Onze meses depois, Alexia Putellas está recuperada e volta às opções no Barcelona

Redação com Lusa

A internacional espanhola Alexia Putellas, melhor futebolista da FIFA e vencedora da Bola de Ouro, em 2021 e 2022, recebeu alta médica depois de nove meses parada, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo.

A alta, revelada hoje pelo Barcelona, deixa em aberto a possibilidade da capitã das catalãs começar a integrar as convocatórias para a fase final da temporada, em que ainda não efetuou qualquer jogo devido à lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo sofrida em julho, ao serviço da seleção espanhola.

O Barça recebe já na quinta-feira o Chelsea, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina, depois de ter triunfado por 1-0 no primeiro jogo, disputado no sábado, em Londres.

Putellas tem desfalcado a equipa vice-campeã europeia em título e campeã europeia em 2021, mas desde março que integra o grupo e na última semana já efetuou trabalho ao mesmo ritmo das companheiras, perspetivando o seu regresso.