Olga Carmona chora a morte do pai após decidir a final do Mundial feminino

Jogadora espanhola soube da notícia após o jogo com a Inglaterra.

O pai de Olga Carmona, autora do golo com o qual a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0 na final do Mundial feminino, morreu este domingo, segundo informou a Real Federação Espanhola de Futebol.

"A RFEF lamenta profundamente a morte do pai de Olga Carmona. A futebolista soube da triste notícia após a final do Mundial. Enviamos nossos mais sinceros sentimentos a Olga e à sua família num momento de profunda dor", informou a entidade presidida por Luis Rubiales.

Carmona foi uma das peças-chave na vitória da Espanha no Mundial. Nas meias-finais, marcou contra a Suécia na vitória por 2-1.